Haluk Levent, Mario Balotelli'nin bağışını açıkladı! İtalyan golcüden alkışlanacak hareket

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Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Ahbap Derneği aracılığıyla Türkiye’de birçok kişiye yardımcı olan Haluk Levent, Twitter hesabından Mario Balotelli ile şalgam içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp İtalyan golcünün bağışta bulunduğunu belirtti.

Haluk Levent, İtalya ve İngiltere'de oynadığı dönemlerde de evsiz çocuklara destekte bulunan Balotelli'nin, AHBAP aracılığıyla 6 aileye yardım yaptığını açıkladı.

6 AİLEYE YARDIM YAPTI

Balotelli ile çekilen bir fotoğraf paylaşan Levent, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ SOKAK ÇOCUKLARINA BAĞIŞLAMIŞTI

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İtalya Milli Takımı'nda aldığı primleri sokak çocuklarına bağışladığını belirten Balotelli, "Ayrıca ben çok yardımsever bir insanım. İtalya milli takımı ile şampiyon olduğumda aldığım bütün primi İtalya’daki sokak çocuklarına bağışladım. Ben çocukları çok seviyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Benim için millet, din, dil, ırk hiç fark etmiyor. Ben herkesi çok seviyorum." demişti.

Türkiye'de de yardımlarını sürdürmek istediğini kaydeden yıldız golcü, "Ayrıca önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir şekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, Futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuşmuştu.