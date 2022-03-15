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Halkbank'tan Avrupa şampiyonluğu için dev adım!

#Halkbank#Narbonne Volley#CEV Challange Kupası
Halkbanktan Avrupa şampiyonluğu için dev adım

2022 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Halkbank, Fransız temsilcisi Narbonne Volleyi 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. İkinci maç 22 Mart Salı günü Narbonne kentinde oynanacak.

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Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası final ilk maçında Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley’i 3 - 0 mağlup etti.

Halkbank, Fransız ekibi Narbonne karşısındaki rövanş maçını ise 22 Mart’ta Fransa’da oynayacak.

Salon: Başkent Spor
Hakemler: Fragkakis, Visan
Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram)
Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva De Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Gabin, Bouguerra, Durand, Duee, Zerba)
Setler: 25-20, 25-22, 25-23)
Süre: 27, 29, 35 (91 dk)

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#Halkbank#Narbonne Volley#CEV Challange Kupası

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