Halkbank'ın milli liberoları, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için avantaj istiyor

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli liberoları Volkan Döne ve Deniz İvgen, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında 12 Mart Çarşamba günü sahalarında karşılaşacakları Polonya'nın PGE Projekt takımı karşısında avantaj yakalamayı istediklerini belirtti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Çekyalı Jan Krticka ile Letonyalı Salvis Kurtiss hakem ikilisi yönetecek.

Üst üste üçüncü kez çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanan başkent temsilcisi, rakibini eleyerek 17-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenecek dörtlü finalde yer almayı hedefliyor.

VOLKAN DÖNE: BU MAÇ İÇİN İYİ HAZIRLANDIK

Başkent temsilcisinin milli liberosu Volkan Döne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finalde organizasyonun güçlü ekiplerinden PGE Projekt ile sahalarında ilk maçı oynayacaklarını anımsattı.

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PGE Projekt takımının gücünün farkında olduklarını belirten Volkan, "Bu maç için iyi hazırlandık. Mücadele için takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada her şeyimizi vereceğiz. İlk maçı sahamızda oynayacağız. Sahamızda avantajı elde etmek istiyoruz. dörtlü finale kalmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



DENİZ İVGEN: HEDEFİMİZ 4'LÜ FİNAL

Milli libero Deniz İvgen de Polonya temsilcisi PGE Projekt'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettiren bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Çok zor bir maç olacak çünkü önemli bir takımla oynayacağız. Elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz. Sahamızda bir avantaj elde edebilirsek, dörtlü final için umudumuz daha da artacak. Hedefimiz dörtlü finale kalabilmek." değerlendirmesini yaptı.

Halkbanklı taraftarlara da seslenen Deniz İvgen, "Ankaralıları bizi desteklemeye davet ediyoruz. Onlar tribünde, biz sahada tüm gücümüzü gösterelim. Eğer bir bütün olabilirsek, avantajlı bir skor almamamız için bir neden göremiyorum." dedi.