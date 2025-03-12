×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Halkbank, ilk çeyrek final maçını 4 sette kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Halkbank#Polonya#Voleybol
Halkbank, ilk çeyrek final maçını 4 sette kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:59

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya'nın PGE Projekt takımını 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımını 3-1 yendi.

Mücadelenin başlarında iki takım da hücumda hata yapmazken, bir süre eşitlik bozulmadı: 9-9. Daha sonra etkili servisler kullanan Halkbank, 4-0'lık seri yakalayarak skoru 13-9'a getirdi. PGE Projekt, oyunun sonlarına doğru farkı 2 sayıya (20-18) indirse de hata yapmayan Halkbank, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan konuk ekip, mücadelenin başlarında 3 sayı (1-4) öne geçti. Toparlanan Halkbank, 5-5'te eşitliği yakaladı. Servislerdeki hata oranını artıran Halkbank, setin ortalarında 5 sayı (14-19) geri düştü. Etkili oyununu sürdüren PGE Projekt, ikinci seti 25-22 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üç sayı (2-5) geriye düştüğü üçüncü sette etkili servisler kullanarak 6-5 öne geçen Halkbank, iyi oyununu sürdürerek 6 sayılık (13-7) fark açtı. Yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Halkbank, üçüncü seti 25-15 kazandı ve bir kez daha öne geçti: 2-1.

Haberin Devamı

İyi servisler kullanarak dördüncü sete etkili başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Setin başından sonuna kadar iyi oyununu sürdüren Halkbank, dördüncü seti 25-18, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Halkbank'ta Yoandy Leal, 23 sayıyla mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halkbank#Polonya#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!