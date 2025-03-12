Halkbank, ilk çeyrek final maçını 4 sette kazandı!

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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın PGE Projekt takımını 3-1 yendi.

Mücadelenin başlarında iki takım da hücumda hata yapmazken, bir süre eşitlik bozulmadı: 9-9. Daha sonra etkili servisler kullanan Halkbank, 4-0'lık seri yakalayarak skoru 13-9'a getirdi. PGE Projekt, oyunun sonlarına doğru farkı 2 sayıya (20-18) indirse de hata yapmayan Halkbank, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan konuk ekip, mücadelenin başlarında 3 sayı (1-4) öne geçti. Toparlanan Halkbank, 5-5'te eşitliği yakaladı. Servislerdeki hata oranını artıran Halkbank, setin ortalarında 5 sayı (14-19) geri düştü. Etkili oyununu sürdüren PGE Projekt, ikinci seti 25-22 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üç sayı (2-5) geriye düştüğü üçüncü sette etkili servisler kullanarak 6-5 öne geçen Halkbank, iyi oyununu sürdürerek 6 sayılık (13-7) fark açtı. Yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Halkbank, üçüncü seti 25-15 kazandı ve bir kez daha öne geçti: 2-1.

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İyi servisler kullanarak dördüncü sete etkili başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Setin başından sonuna kadar iyi oyununu sürdüren Halkbank, dördüncü seti 25-18, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Halkbank'ta Yoandy Leal, 23 sayıyla mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.