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GeriVoleybol Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 19 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Voleybol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 22:51 | Son Güncelleme:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 19 kişide Kovid-19 tespit edildi

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 19 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "A Erkek Takımı'mıza uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edilmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış, tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlı takım ligin 18. haftasında deplasmanda dün oynanan maçta Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.

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