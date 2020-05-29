Halkbank, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır" denildi.





Mavi-beyazlı kulüp, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.

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