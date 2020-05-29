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GeriVoleybol Halkbank, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdı
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Halkbank, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdı

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Halkbank, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdı
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır" denildi.


Mavi-beyazlı kulüp, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.

Halkbank, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdı

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