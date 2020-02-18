AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:26,
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.
Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Halkbank, grubun 3. hafta maçında konuk ettiği Zenit Kazan'a 3-1 yenilmişti.
Grupta 3. sıradaki Zenit Kazan 5 maçta 2 galibiyet alırken, 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.
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