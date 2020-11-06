Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda son 16 takım arasına kaldı

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Halkbank'ın kaptanı Faik Samed Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını ama her şeyin yeni başladığını söyledi.

Milli voleybolcu, "Bana göre olması gereken oldu ve turu geçtik. Bizim nihai hedefimiz final. Halkbank gelenekleri bunu gerektiriyor. Hem Türk voleybolunu hem de Halkbank camiasını temsil ettiğimiz bilinciyle sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Hapoel Kfar Saba: 0 - Halkbank: 3 - Halkbank son 16 takım arasına kaldı

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Endri Zguri (Arnavutluk), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Hapoel Kfar Saba: Hershko, Goldrin, Batchkala, Gil, Devash, Poylov (Nose, Sessler, Muallem)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Setler: 27-29, 23-25, 24-26

Süre: 89 dakika (31, 27, 31)