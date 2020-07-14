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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Halkbank, Caner Ergül'ü transfer etti

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Halkbank, Caner Ergül'ü transfer etti
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, libero bölgesinde görev yapan Caner Ergül'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son sezonda Arkas Spor forması giyen 1994 doğumlu oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Caner Ergül, Halkbank forması giymenin kendisini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Halkbank Spor ailesine katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefleri her zaman yüksek ve kazanma kültürüne sahip bu köklü ve büyük kulübe elimden gelen en iyi şekilde hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Hem teknik heyet, hem de oyuncular anlamında çok kaliteli bir takımız. Camiamıza yakışan bir mücadele verip kupaları kaldırmak istiyoruz."

Halkbank, Caner Ergülü transfer etti

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