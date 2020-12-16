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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 20:28 | Son Güncelleme:

Halkbank 3-1 AS Cannes VB

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Halkbank 3-1 AS Cannes VB
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Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın AS Cannes VB takımını 3-1 mağlup eden Halkbank, üst tura yükseldi.

Halkbank, İtalya ekibi Allianz Powervolley ile 24 Şubat'ta yarı final maçına çıkacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Mirko Jankovic (Sırbistan)

Halkbank: Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

AS Cannes VB: Averill, Williams, Klyamar, Koncilja, Gelinski, Aciobanitei (Mouiel, Lacassie, Rodriguez, Liot)

Setler: 25-18, 25-21, 22-25, 25-19

Süre: 113 dakika (22, 34, 30, 27 )

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