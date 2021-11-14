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Halkbank 3 - 0 Ziraat Bankkart (Maç özeti)

#Ziraat Bankkart#Halkbank#AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank 3 - 0 Ziraat Bankkart (Maç özeti)

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart'ı set vermeden mağlup etti.

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Aysim Erginay
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)
Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Atanasov, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 25-18, 26-24, 25-21
Süre: 99 dakika (28, 37, 34)

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#Ziraat Bankkart#Halkbank#AXA Sigorta Efeler Ligi

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