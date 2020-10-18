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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Halkbank 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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Halkbank 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Fatih Eren Uğur, Efe Bayram)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhan Coşkun, Berat Emre Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)

Setler: 25-13, 29-27, 25-19

Süre: 83 dakika (24, 34, 25)

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