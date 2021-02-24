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Voleybol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Halkbank: 1 - Allianz Powervolley: 3

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Halkbank: 1 - Allianz Powervolley: 3
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Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Halkbank, sahasında İtalya'nın Allianz Powervolley takımına 3-1 yenildi.

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Halkbank: 1 - Allianz Powervolley: 3

Salon: Başkent
Hakemler: Nikolai Knizhnikov (Rusya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Berger, Samed Faik Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Fatih Eren Uğur, Walsh, Gökhan Gökgöz)
Allianz Powervolley: Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli, Ishikawa, Kozamernik (Pesaresi, Daldello Weber)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 13-25
Süre: 100 dakika (25, 28, 25, 22)

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