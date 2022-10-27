Ustaya veda! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor...

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Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. 97 yaşında aramızdan ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu konuşmasında, "Halit Kıvanç ağabeyi ebediyete uğurluyoruz. Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeriyle, televizyonu aratmayacak şekilde hadiselere vukufiyetiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir isimdi. Sonrasında yine televizyonda hem sporda, hem kültürde ve sanatta çok güzel hatıraların, özel anların sesi olan, iz bırakan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usülleriyle her alanda her yönüyle örnek bir kişilikti. Bu vesileyle kendisini minnetle anmak istiyorum. İnanıyorum ki onun bu izlerini taşıyacak, yarınlara aktaracak genç medya insanları onun yolundan gidecekler. Tüm sevenlerinin, değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Törende ayrıca TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve oğlu Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç'ın anısına bir konuşma yaptı.Tongsir, "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik." şeklinde konuştu. Ümit Kıvanç ise "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi." ifadesini kullandı.

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DEMET AKBAĞ: ÇOCUKKEN ONU TELEVİZYONUN SAHİBİ ZANNEDERDİM

Cenaze namazı öncesinde Halit Kıvanç'ı anlatan oyuncu Demet Akbağ, "Türkiye için önemli bir değerdi. Tek kanallı dönemde, çocukken onu televizyonun sahibi zannederdim. Çünkü televizyon açılınca Halit Kıvanç'ı görürdük." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU CENAZEYE DE KATILDI

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Sabah saatlerinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında düzenlenen törene katılan ve Halit Kıvanç anısına bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine de katıldı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Ardından Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Halit Kıvanç, aynı zamanda Fenerbahçe yüksek Divan Kurulu üyesiydi. Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker olarak adını tarihe yazdırmıştı.





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1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

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1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

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Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.

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Gözden Kaçmasın İşte Halit Kıvanç'ın biyografisi Haberi görüntüle

Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır.