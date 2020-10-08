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GeriFutbol Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
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Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek

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Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında bugün CSKA Stadyumu'nda oynanacak özel maçta düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Arena CSKA Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.

Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek

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