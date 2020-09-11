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Halis Karataş'a bir ceza da polisten
İstanbul Veliefendi’de 26 Ağustos günü starta girmekte direnen bindiği ‘Arts Man’ adlı atın başına yumruk atan ve Komiserler Kurulu’nun 60 gün at binmeme cezası verdiği jokey Halis Karataş’a bir kötü haber de emniyetten geldi.
Karataş’ın ata yumruk atması olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince de soruşturma altına alındı.
Karataş’a 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 TL idari para cezası kesildi.
Öte yandan at sahibinin şikayetçi olmaması üzerine adli soruşturma başlatılmadığı bildirildi.
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