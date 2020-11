Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir, kaç yaşında öldü? Bold Pilot (Bizim İçin Şampiyon) filmi konusu

Şampiyon Bold Pilot filminde oynayan Halis Karataş ve Begüm Atman kimdir? İlk kez televizyonda yayınlanan Bold Pilot filmini izleyenler en çok bu soruyu merak etti. Halis Karataş ve Begüm atman kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır.

Her gün Bold Pilot’ı çalıştırmaya başlayan Karataş’a göre, sadece onu görmek için hipodromları dolduran kalabalığın sevgilisi, Türkiye’nin en ünlü atının farkı, ışığıydı:

“O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım. İnanılmaz bir ışığı ve şampiyon edası vardı. Asildi, farklı bir ruhtu. Yarışa çıktığımızda etrafa bakmayı severdi. Her şeyi dikkatlice izler, bugün farklı bir şey var mı analiz ederdi. Duruşu özeldi, gelir gezinti yapar, bir durur etrafı dinler, kendini hazır hissetmeden antrenmana bile başlamak istemezdi. Hemen farkı görürdünüz. Atçılıkla, at yarışıyla hiç ilgisi olmayan insanların dahi ‘Bold Pilot’ dendiği zaman gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. Bir yarış atından bir star doğmuştu. O koştuğu zaman ona özel seyirci gelirdi. Sırf onu görmek için hipodroma üç kat insan dolardı. Padoğa girdiği an alkış tufanı kopardı. ‘Bold Pilot’ hemen her koşusunda startingbox’a girerken huysuzluk yapar, tehlike yaşardı. Bir süre sonra o kendini sakatlamasın diye hipodromdaki insanlar birbirlerini susturmaya başlamışlardı. Tribünlerden çıt çıkmazdı. Bold Pilot da bunu hissederdi. Böyle güçlü bir sevgi vardı takipçileriyle arasında.”

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de doğdu. Maddî durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas'ın bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olmasıydı. Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Eski Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanı Özdemir Atman’ın ikiz kızlarından biri olan Begüm Atman 1966 yılında dünyaya geldi. İşte Begüm Atman hakkında merak edilenler…

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu… Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz' lakaplı Halis Karataş'ın mutluluk tablosu, 2009'da eşi Begüm Hanım'ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti.

Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Halis Karataş, bir röportajında Begüm Atman ile arkadaşlıktan aşka dönüşen birlikteliğini şu sözlerle anlatmıştı: “Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok...”