Halis Karataş ve Ahmet Çelik, Antalya Hipodromu'nda piste çıkacak

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Antalya Hipodromu; Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfa’nın ardından ülkemizin onuncu hipodromu olarak Antalya ili Döşemealtı ilçesinde yer alacak.

Antalya Hipodromu, Diyarbakır (1.458.750 m²) ve Ankara 75. Yıl (1.383.282 m²) Hipodromlarımızın ardından ülkemizin en büyük üçüncü hipodromu (810.762 m²) olma özelliğini taşıyacak.

19 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 08 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olan Antalya Hipodromu Kış Yarış Sezonu ve 16 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 30 Aralık 2022 tarihinde sona ermesi planlanan Antalya Hipodromu Sonbahar Yarış Sezonunda; Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 adet olmak üzere toplamda 242 adet koşu gerçekleştirilecek.

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Koşular, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık ayları olmak üzere 6 ay boyunca, her Çarşamba ve Cuma günü, haftada 2 (iki) yarış günü olacak şekilde koşulacak.

İlk gün 7 yarış var, şampiyon jokeyler de at binecek

Saat 14.00’te ilk startın verileceği açılış programında birbirinden heyecanlı 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5’i İngilizlere, 2’si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler bu yarışlarda at binerek Antalya’da ilk kez piste çıkacak. Programda 4+ yaşlı safkan Arap atlarının katılım göstereceği, 1400 metre mesafe kum pistte gerçekleştirilecek ve saat 15.30’da start alacak Antalya Vali Koşusu ise günün sonucu en çok merak edilen yarışı olacak.

Açılış gününe özel ücretsiz ulaşım

19 Ocak Çarşamba günü kapılarını açacak olan Antalya Hipodromu’na, Antalya Merkez Muratpaşa Camii’nden (11:30 / 12:00 / 12:30) ve Döşemealtı Kaymakamlık Binası önünden (12:00 / 12:30 / 13:00) saatlerinde ring seferler düzenlenecek.

Dönüş için de Antalya Merkez Muratpaşa Camii ve Döşemealtı Kaymakamlık için (17:30 / 17:45 / 18:00) aynı güzergâhlara Hipodromdan seferler gerçekleştirilecek.

Teknik Bilgilerle “Antalya Hipodromu”

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*Antalya Hipodromumuz sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki adet yarış pistine sahiptir. Her ikisi de 20 metre genişliğinde olan pistlerimizden sentetik (polytrack) pistimizin uzunluğu 1980 metre, yarı sentetik pistimizin uzunluğu ise 1830 metredir.

Antalya Hipodromu ülkemizde gece yarışlarına ev sahipliği yapabilecek sekizinci hipodromumuz haline gelecek olup aydınlatma çalışmaları hızla devam etmektedir. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasını müteakip gece yarışları devreye girecektir.