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Haber Giriş: 26.08.2020 - 20:51 | Son Güncelleme:

Halis Karataş özür diledi

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Halis Karataş özür diledi
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At yarışının önemli isimlerinden Halis Karataş, bugün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk attı. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaptı.

Verdiği tepkinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Karataş, yaptığı hareket için özür diledi. Halis Karataş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

Halis Karataş özür diledi

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