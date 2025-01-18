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Halim Okta: 'Şanssız bir gündü, olmadı'

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#Beşiktaş#Halim Okta#Süper Lig
Halim Okta: Şanssız bir gündü, olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 21:56

Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Halim Okta'nın sözleri;

Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüz.

BAZEN TOPU İSTEMESİ GEREKİYOR

Bugün vuruşlarda rakibin ayağına çarpan toplar oldu, onlar gol olabilirdi. Uzun süre gol olmaması oyuncularda baskı yaratabilir, bazen topun da istemesi gerekiyor. Bugün şanssız bir gündü, olmadı.

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#Beşiktaş#Halim Okta#Süper Lig

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