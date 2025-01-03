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Halim Okta: 'Oyuncular verilen görevleri yerine getiremedi'

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#Beşiktaş#Rizespor#Halim Okta
Halim Okta: Oyuncular verilen görevleri yerine getiremedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 23:03

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Halim Okta'nın açıklamaları;

Maç öncesinde hocamızın istediği, verdiği görevleri tam olarak yerine getiremedi oyuncular. Çok kolay top kayıpları bize pozisyon olarak geri döndü. Çok pozisyon verdik. Topu daha çok ayağımızda tutmak istiyorduk. Bunu çok yapamadık.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU VAR

Bunun nedenleri olarak, ekip olarak konuştuğumuzda, takımımızda çok ciddi bir fiziksel eksiklik olduğunu konuşuyorduk. Bugün de ortaya çıktı. Geçen sezon başından bu yana yapılan antrenmanlardan böyle olabilir. Artı yoğun maç temposu, ekstradan fiziksel antrenman yapmayı da engelliyor. Bu da sakatlıklara neden oluyor. Bugünkü maçta da taktiksel olarak değil, sakatlık nedeniyle değişiklik yaptı. Bugün Immobile çok öz veri gösterdi ama 70. dakikada doktorun söylemesiyle çıkartmak zorunda kaldık. Jonas ve Tayyip Talha öyle. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok yoğun maç temposu var. Mümkün olduğunda iyi tamamlamaya çalışacağız.

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#Beşiktaş#Rizespor#Halim Okta

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