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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Haliliye Belediyespor 3 oyuncuyla anlaştı

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Haliliye Belediyespor 3 oyuncuyla anlaştı
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, 3 oyuncu ile prensipte anlaştı.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, transfer çalışmaları kapmasında İnegöl Belediyespor'dan Cüneyt Dağlı, Fransa'nın Narbonne Volley takımından Kübalı Yordan Bisset Astengo ve Ziraat Bankası ekibinden Enes Atlı ile anlaştıklarını söyledi.



AXA Sigorta Efeler Ligi'ne bu yıl yükseldiklerini ve başarılı olmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Tatlı, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'yı ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için imkanlarımız dahilinde iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şimdilik biri Kübalı ikisi Türk olmak üzere 3 oyuncu ile prensipte anlaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz bazı oyuncular var iyi bir kadro oluşturup ligde başarılı olmak istiyoruz."

Haliliye Belediyespor 3 oyuncuyla anlaştı

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