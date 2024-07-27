Halil Üner: Ergin Ataman, NBA'de çalışır ve başarılı olur | Obradovic'i yorumlayacak kişi Alperen Şengün değil

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Uzun yıllar boyunca Efes Pilsen, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Darüşşafaka, Çukurova gibi takımlarda görev yapan Başantrenör Halil Üner; kariyeri, basketbol gündemi, Ergin Ataman'ın EuroLeague'deki başarısı ve Alperen Şengün'ün açıklamaları hakkında sorularımızı yanıtladı.

Basketboldan uzak geçen 11 yılda neler yaptınız?

“Basketboldan uzak kalmak zordu. Hiç maç seyretmeyerek kendi işlerimle ilgilendim. Kopuyorum demekle basketboldan kopulmuyor. Benim erkek kardeşim de basketbolcu, ona ilgilensin diye Çözüm Koleji basketbol takımını aldık. Basketbola girdikten sonra da MKE Ankaragücü’nün basketbolda arzu edilen yerde olmadığını gördüm. Ankaragücü’nü layık olduğu yere getirme amacıyla başladım.”

"ANKARA’YA DÖNÜNCE YENİDEN DOĞMUŞ OLDUM"

“Ben basketbol antrenörlüğüne Ankara’da başladım. Galatasaray’da basketbol oynarken sakatlandım ve sakatlanınca ailemin yanına Ankara’ya döndüm. O sırada Şekerspor ile ilgilenmeye başladım. Orada bir takım oluşturdum ve o yıl 40 maç namağlup Türkiye şampiyonu olduk. Şampiyon olduğumuzda henüz antrenör kartım yoktu, bana sonra bir kart verdiler, imtihansız alınmış bir karttı. Ankara’ya dönünce yeniden doğmuş oldum.”

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Yeni sezondaki hedefleriniz neler?

“Şampiyonluk. Geçen senenin ikinci yarısında kazanmaya başlamıştık ama yetişemedik. Bu benim uzak kalmamdan kaynaklıydı. Averajda kaybettik. Bu sezon kaldığımız yerden devam edip Süper Lig’e 0 mağlubiyet ile çıkmaya çalışacağız.”

"BENİ KULÜPTEN ATMAYACAK BİRİNİ BAŞKAN YAPMAK İSTİYORUM"

Yöneticilik mi, koçluk mu daha zor?

“Basketbolun içinde zor hiçbir şey yok. Aklının arkasına başka düşünceler koymadığın zaman yöneticilik kolay bir şey. Benim için ikisinin bir arada olması zordu. Beni kulüpten atmayacak birini başkan yapmak istiyorum. Garanti birisini bulursam onu başkan yapacağım.”

Türk basketbolunun gelişimi adına neler yapılmalı?

“Bana göre bazı ana prensipler var. Basketbol federasyonunun bir anayasası olması lazım. Bu anayasanın içinde ana maddelerin brilikte mutlu olacağı bir ortam hazırlamak lazım. Para kazanacaklar, oyuncu yetiştirecekler, başarılı ve mutlu olacaklar.”

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"ELİMİN DEĞDİĞİ ÇOK FAZLA OYUNCU OLDU"

Altyapıdan yeterli sayıda iyi oyuncu çıkıyor mu?

“Altyapıdan oyuncu çıkarmak ne demek onu iyi anlamak lazım. Dünyadaki basketbol durmuyor. Eskiden oynanan basketbol ile günümüzün tek farkı fiziksel güç ve sürat, buna uygun oyuncu yetiştirmek önemli. Yalnız Türk basketbolu diye düşünmemek gerekir. Oyuncu yetiştirmek global olmalı. Dünya basketbolunun yansımasına ne kadar uyabiliyoruz buna bakmalıyız. Benim elimin değdiği çok fazla oyuncu oldu.”

"GENÇLER LİGİ’NİN KALDIRILMASI LAZIM"

Yabancı oyuncu kuralı hakkında neler söylersiniz?

“7 yabancı oyuncu kuralı çok iyi. Burayı proje haline getirmek mümkün. Dünya’da bir lig var, EuroLeague ya da NBA. O zaman sen Türkiye’de yalnızca Türkiye Lig’i oynayacaksın, dışarıdaki şartlara uymazsan. Bence Gençler Ligi’nin kaldırılması lazım, gençlerin birbirleri ile oynayarak kazanacakları pek bir şey yok. Onun yerine TBL 2. Lig’ de 6 tane genç oynama zorunluluğu koyulmalı.”

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Son dönemde Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa’da önemli başarılar elde ederken Milli

takımın başarılı sonuçlar alamamasının sebebi ne?

“EuroLeague’deki başarı aslında milli başarı. Milli takım niye oynuyor? Biz geldik diye Türkiye’yi duyurmak için. Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in başarısı Türkiye’yi duyuran bir olay. Milli takımımızın da başarılı olduğu zamanlar da olabilir, başarılı olmadığı dönemler de

olabilir.”

Ergin Ataman’ın başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Ergin ile benim geçmişim farklı. Ergin, Eczacıbaşı’nda benim oyuncumdu. Bir basketbol adamı olarak Türk insanına yakışacak şekilde prensipli ve sağlam duran bir kişilik. Türk basketbol antrenörlerinin durmaları gereken profil budur. Bir hedefe ulaşmak için öncelikle inanmak lazım. Ergin, prensiplerinde sağlam duruyor ve inanıyor, koçluğundaki asıl başarısının sebeplerinden biri bu. Şampiyon olmayacağım diyen bir adamın şampiyon olması çok zor. Ergin, bu sağlam duruşu gösteriyor o yüzden takdir ettiğim bir kimlik.”

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"ERGİN ATAMAN ATMIŞ"

Ergin Ataman’ın "Bugün NBA'den 20-25 yıldız oyuncuyu çıkarın, hiçbir NBA takımı

Euroleague'de final four yapamaz." sözleri hakkında:

“Ergin atmış. 20-25 tane oyuncuyu çıkartsın o, ben 10 tane oyuncu seçeyim ordan, Avrupa’dan istediği oyuncuları alsın geçsin karşıma. Yenebiliyorsa oturup konuşalım. Bunlar fantezi. Bu fantezileri onun karakterini daha challenger hale getiriyor, kendi kendini motive ediyor. Öyle bir şey yok. İstediği zaman gelsin, ben de buradayım.”

Avrupa ile NBA arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız. Obradovic ve Ergin Ataman gibi koçlar

NBA’de başarılı olabilir mi? Alper Şengün “Obradovic NBA’de olmaz.” demişti. Neler

söylersiniz?

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“Obradovic’i yorumlayacak kişi Alperen değil. Alperen’in orada iki tane reverse bir tane potaya atmaktan başka, kafasının başka bir şeye çalışmaması gereken bir durumda. Obradovic de Ergin de orada antrenörlük yaparlar ve başarılı da olurlar çünkü prensipli ve basketbolu çok iyi bilen insanlar.”

QUIZ

Çalıştırmaktan en çok keyif aldığınız takım?

“Darüşşafaka benim için çok özeldir.”

En mutlu olduğunuz an?

“İkiz oğlumun doğduğu an.”

En büyük hayal kırıklığınız?

“Kalp krizi geçirip basketbolu bırakmak zorunda kaldığım an.”

En sevdiğiniz şehir?

“Mersin.”

En büyük pişmanlığınız?

“Salt Lake City, 1983 senesinde bana resmi yazılı antrenörlük teklif etmişti, ben gitmeyip

burada Galatasaray’da kaldım.”

Baş antrenörlüğünü yaptığınız en başarılı takım?

“Darüşşfaka.”