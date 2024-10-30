Halil Umut Meler’in yönettiği maçta 3 gollü galibiyet

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2’nci Turu’nda Mısır’ın Al Ahly takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.
Mısır’ın Kahire şehrindeki Kahire Uluslararası Stadyumu’nda oynanan mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay üstlendi. Mücadele Al Ahly’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mısır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32’nci dakikada Wessam Abou Ali, 55’inci dakikada Emam Ashour ve 90+2’nci dakikada penaltıdan Mohamed Magdi Kafsha kaydetti.