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Halil Umut Meler'in yöneteceği İngiltere-Slovakya maçında dikkat çeken istatistik! EURO 2024 iddaa oranları...

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#Misli#İddaa#EURO 2024
Halil Umut Melerin yöneteceği İngiltere-Slovakya maçında dikkat çeken istatistik EURO 2024 iddaa oranları...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 01:50

Beklentilerin altında kalan İngiltere, EURO 2024'e Belçika'ya yenerek başlayan Slovakya ile Gelsenkirchen'de çeyrek finale kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Şampiyon Oran seçenekleri ve birçok bahis türünde Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye!

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İNGİLTERE

Sırbistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 macerasına başlayan İngiltere, sonrasında Danimarka ve Slovenya ile berabere kaldı.

İngiliz medyası TD Gareth Southgate'i acımasızca eleştiriyor ve Southgate de taktiğinde bir değişiklik yapacak gibi durmuyor.

Phil Foden'ı yine kanatta izleyeceğiz. Jude Bellingham, Harry Kane'in arkasında konumlanacak.

Cole Palmer yedekte bekleyecek, Trent Alexander-Arnold sağ bekte başlamayacak.

Orta alanda Declan Rice'ın partneri bu kez Kobbie Mainoo olacak. 2005'li Mainoo, Slovenya maçının ikinci yarısında göz doldurmuştu.

SLOVAKYA

Slovakya ise Belçika'yı yenerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Daha sonra Ukrayna'ya kaybedip Romanya ile berabere kaldı; 3 maçta 4 puanla (grupta tüm takımlar 4 puanda bitirdi) üçüncü olabildiler.

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Kalede tecrübeli eldiven Martin Dubravka yer alıyor.

Stoperde Milan Skriniar, orta alanda Stanislav Lobotka takımın yıldızları...

Sağ bek Petar Pekarik ve sağ açık Ivan Schranz (2 gol) grup maçlarında öne çıkan isimler olmuştu.

Pekarik'in tersinde (sol bek) David Hancko, Schranz'ın tersinde Lukas Haraslin (sol açık) şu ana kadar iyi iş çıkardı.

"İngiltere - Slovakya" Son 16 maçına birçok bahis türünde Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranlarını Misli'de! 

Halil Umut Melerin yöneteceği İngiltere-Slovakya maçında dikkat çeken istatistik EURO 2024 iddaa oranları...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere'nin oynadığı son 9 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Slovakya son 5 maçının tamamında ilk golü atan taraftı! (3G 1B 1M)

- Maçın hakemi Halil Umut Meler, grup karşılaşmalarında 2 kez görev yaptı. (10 sarı kart - 1 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%45'lik kesim İngilizlerin (90 dakika içinde) adını çeyrek finale yazdırmasını bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ALT" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) 3 gol çıkmayacağını düşünüyor.

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Halil Umut Melerin yöneteceği İngiltere-Slovakya maçında dikkat çeken istatistik EURO 2024 iddaa oranları...

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

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#Misli#İddaa#EURO 2024

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