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Halil Umut Meler'in Suudi Arabistan'daki kararları olay oldu! Jorge Jesus ve Vitor Pereira...

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#Halil Umut Meler#Jorge Jesus#Vitor Pereira
Halil Umut Melerin Suudi Arabistandaki kararları olay oldu Jorge Jesus ve Vitor Pereira...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:47

Jorge Jesus ve Vitor Pereira'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Karşılaşmanın ardından iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi özel davetle Halil Umut Meler yönetirken Türk hakemin verdiği kararlar da çok konuşuldu.

JORGE JESUS'UN EKİBİ KAZANDI

Ev sahibi Al Shabab 6. dakikada Hamdallah'ın golüyle öne geçti. Al Hilal'in geri dönüşüne Milinkovic-Savic damga vurdu. Yıldız futbolcu 14ve 62. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

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İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Al Hilal'de Koulibaly 44. dakikada, Al Shabab'ta ise Al Sharari 58. dakikada kırmızı kart gördü.

Halil Umut Melerin Suudi Arabistandaki kararları olay oldu Jorge Jesus ve Vitor Pereira...

JORGE JESUS ÖVDÜ

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Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Halil Umut Meler'in performansı hakkında İki kırmızı kartta da Halil Umut Meler'in kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem çok iyiydi ve çok iyi maç yönetti" ifadelerini kullandı.

PEREIRA: MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ise Sarı kartlar sadece benim takımıma gösterildi! Kırmızı kart yanlıştı! Hakem, kırmızı kart göstererek maçın gidişatını değiştirdi" şeklinde konuştu.

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#Halil Umut Meler#Jorge Jesus#Vitor Pereira

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