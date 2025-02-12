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Halil Umut Meler'in kararı Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Maç sonu olay sözler: 'Çok kibirli biri!'

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem
Halil Umut Melerin kararı Şampiyonlar Ligine damga vurdu Maç sonu olay sözler: Çok kibirli biri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 23:11

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Belçika takımı Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip son dakikada penaltıdan bulduğu golle kazanırken maçın hakemi Halil Umut Meler verdiği kararla geceye damgasını vurdu.

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Halil Umut Meler'in düdük çaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Belçika'da oynanan müsabakada perdeyi 15. dakikada Ferran Jutgla açtı ve Club Brugge'u öne geçirdi. 41. dakikada ise Atlanta'ya beraberliği Mario Pasalic ile buldu. 90+4. dakikada Gustaf Nilsson'un penaltıdan kaydettiği gol Belçika ekibini galibiyete taşıdı.

GECEYE DAMGASINI VURDU

Karşılaşmada dakika 90+2'de tereddütsüz beyaz noktayı gösteren Halil Umut Meler, tartışmalara yol açtı. Penaltı kararına çok sinirlenen İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Gasperini, golün ardından direkt olarak soyunma odasına gitti. Futbolcuları ise bitiş düdüğüyle yoğun itirazlarda bulundu.

Halil Umut Melerin kararı Şampiyonlar Ligine damga vurdu Maç sonu olay sözler: Çok kibirli biri
"ÇOK KİBİRLİ"

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Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Atalanta oyuncusu Charles De Ketelaere, "Hakem (Halil Umut Meler), çok kibirliydi. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemezdi." dedi.

"FUTBOL BU DEĞİL"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ise, "Futbol, artık futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil." ifadelerini kullandı.

 

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem

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