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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

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#Futbol#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi
Halil Umut Melere Şampiyonlar Liginde görev
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 19:16

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio - Celtic maçında düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında İtalya'nın Lazio ile İskoçya’nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi 5. haftasında görev verildi.

İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak Lazio - Celtic mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev yapacak.

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#Futbol#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi

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