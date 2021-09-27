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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem
Halil Umut Melere Şampiyonlar Liginde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.

UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.
Organizasyonda Türkiye'den Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

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#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Hakem