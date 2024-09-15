×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi! Arda Güler'li Real Madrid...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Arda Güler
Halil Umut Melere Şampiyonlar Ligi görevi Arda Gülerli Real Madrid...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 12:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

Haberin Devamı

UEFA'nın bu sezon format değişikliğine gittiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in Stuttgart mücadelesine atandı.

Meler, 17 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink oturacak, AVAR'da ise Pol van Boekel eşlik edecek.

Gözden KaçmasınTrabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecekTrabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Halil Umut Meler#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!