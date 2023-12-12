Halil Umut Meler'e meslektaşlarından destek: O yumruk hepimize atıldı kardeşim

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MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin sonunda saha karıştı ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Süper Lig'de son olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Atilla Karaoğlan, meslektaşına destek oldu.

Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından maç sonunda yumruklanan Halil Umut Meler'e Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan'dan destek geldi. Atilla Karaoğlan, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim, yalnız değilsin" paylaşımını yaptı.

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TÜRK FUTBOLU İÇİN KAPKARA BİR GECE



Ali Palabıyık da Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece"

LALE ORTA: TÜRK FUTBOLUNUN EN KARA GÜNÜ



Eski MHK Başkanı Lale Orta da yaşananlara tepkisiz kalamadı. Lale Orta paylaşımında, "İçim acıdı. Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.