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Halil Umut Meler'e EURO 2024'te ikinci görev! Polonya - Avusturya maçı...

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#Halil Umut Meler#EURO 2024#Polonya
Halil Umut Melere EURO 2024te ikinci görev Polonya - Avusturya maçı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:51

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçına atandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA kokartlı hakemi Halil Umut Meler, EURO 2024'te D Grubu'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak Polonya - Avusturya müsabakasını yönetecek.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te E Grubu'nda Belçika - Slovakya arasındaki maçta da düdük çalmıştı.

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#Halil Umut Meler#EURO 2024#Polonya

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