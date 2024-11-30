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Halil Umut Meler yönetti; Jorge Jesus, Vitor Pereira'yı devirdi

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#Suudi Arabistan Pro Lig#Al Hilal#Al Shabab
Halil Umut Meler yönetti; Jorge Jesus, Vitor Pereirayı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 22:19

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etti.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı özel davetle Halil Umut Meler yönetti.

Ev sahibi Al Shabab 6. dakikada Hamdallah'ın golüyle öne geçti. Al Hilal'in geri dönüşüne Milinkovic-Savic damga vurdu. Yıldız futbolcu 14ve 62. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Al Hilal'de Koulibaly 44. dakikada, Al Shabab'ta ise Al Sharari 58. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Al Hilal puanını 31'e yükseltti ve lider Al Ittihad'ı takibine devam etti. Al Shabab ise 22 puanda kaldı.

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#Suudi Arabistan Pro Lig#Al Hilal#Al Shabab

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