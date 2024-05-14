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Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024 hakem hazırlık kampında

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#EURO 2024#Halil Umut Meler#Avrupa Futbol Şampiyonası
Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024 hakem hazırlık kampında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:35

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

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Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer alıyor.

13-16 Mayıs 2024 tarihlerinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları gerçekleştiriliyor.

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#EURO 2024#Halil Umut Meler#Avrupa Futbol Şampiyonası

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