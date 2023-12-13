Halil Umut Meler saldırı anında ve sonrasında neler yaşadı? Fırat Aydınus anlattı: 'Abi yapma, kanal kapanır...'

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Fırat Aydınus...Türk hakemliğinin ve Türk futbolunun yüz akı. Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası çok sık telefon konuşması yaptık. Sabaha kadar ayaktaydı.

Öfke doluydu.. Sesine yansıyordu bu öfke. Öyle ki, telefonu 1 metre öteye koysanız sesini duyabilirdiniz.

· Fırat, haydi bir yazı yazalım.

· Aman abi yapma. Çok kızgınım. Televizyondan da aradılar. Ama dedim. Vallahi çok doluyum kanal kapanır. Ben biraz sakinleşeyim.

· Ama ben karşılıklı konuşalım istiyorum. Seni dizginlerim.

· Nasıl yapacağız abi?

· Başlayalım sen de göreceksin, rahatlayacaksın..

ÖYLE ŞAŞKIN Ki TEPKi VEREMEZDi

· Arslan: Halil Umut Meler gibi ülkenin 1 numaralı FIFA hakemi “O an ne hissetmiştir?”

· Aydınus: Şaşkınlık... Bu nasıl olabilir, bir başkan hakeme nasıl yumruk atabilir şaşkınlığı. Görüntülere dikkatli bakın, Halil Umut Meler’in yumruktan sonraki yüz ifadesine bakın. İmkansızı yaşamış gibi.. O an ne kadar yalnız olduğunu hissettiği an. Yapayalnız.

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· Arslan: Tepki gösteremez miydi?

· Aydınus: Hayır abi hayır.. O andan sonra yani yere düştüğünde aldığı pozisyona bakar mısın! İnsanın en savunmasız anı cenin pozisyonudur. Halil bu pozisyonu alıp gelecek saldırılara karşı kendini korumaya çalışıyor. Elleriyle yüzünü ve bedenini koruyor. O kadar şaşkın ki..

EYVALLAH DiYOR BEN BIRAKTIM

· Arslan: Sahadan çıkarken elleriyle bir işaret veriyor...

· Aydınus: O hareket, bitti hareketi. Çünkü tribünde o yumruğu destekleyenler var. Onlara o hareket. “Eyvallah” diyor onlara. Ben o dili anlıyorum. Siz bu ülkenin bir numaralı hakemine bu saldırıyı destekliyor musunuz? Ben de bırakıyorum. O hareketler bıraktığının işaretiydi.

· Arslan: O an, o sıcaklıkla verilmiş bir karar. Ama bir süre sonra daha sakin kararlar alacaktır. Arkadaşları, yakınları onu ikna edecektir. “O yumruğu atanı haklı mı çıkaracaksın bırakarak” Bu eleştiri bile kararını yeniden gözden geçirtir.

ASIL TRAVMA AMBULANSTA BAŞLAR

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· Arslan: Sahadan ayrılıp, soyunma odasına giderken ve soyunma odasında neler yaşanmıştır.

· Aydınus: Uzay boşluğunda bir astronot düşün. Soyunma odasına giden o koridor bir hakem için uzay boşluğudur. Boşlukta yürüyor gibi hissedersiniz kendinizi. Soyunma odasına girerseniz. O an hala o boşluk duygusu devam eder. Maçta bir hata yaparsın, maçın heyecanıyla o pozisyonu hatırlayamazsın bile. Gözleriniz boş bakar. O an yumruğu kimin attığını hatırlamaz bile.

· Arslan: Travma ve olayın tam olarak farkına varma ne zaman başlar?

· Aydınus: Buz tedavisi, yardımcılar ve emniyet güçleriyle konuşmalardan sonra bir kalp kırgınlığı gelir oturur içinize. Ama asıl travma ambulansta başlar.

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ATILAN O YUMRUK SÜREKLi OLARAK GÖZÜNÜN ÖNÜNE GELiR

· Arslan: Aile üyeleri, yakınları.

· Aydınus: Bir yandan da onları yatıştırma, iyi olduğunuza ikna etmeye çalışırsınız. Mümkün olduğunda yaşadığınız travmayı onları da üzmemek için yansıtmamaya çalışırsınız.

· Arslan: Travma ambulansta başlar.. Orada kalmıştık.

· Aydınus: Evet. “Kalp kırgınlığı, değer miydi, bunu hak ettim mi” bu gibi düşünceler cirit atar zihninizde. Sürekli kendinizi sorgularsanız, acaba ben mi bir hata yaptım diye. O anı ve maçı kafanızda canlandırır durursunuz. Yumruk anı sürekli gözünüzün önüne gelir.

TRAVMANIN iZLERiNi ASLA TAMAMEN SiLEMEZSiNiZ

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· Arslan: Bu travmayla nasıl başa çıkacak.

· Aydınus: Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanların tepkileri çok önemli. Türkiye’de hakemler yalnız olmadıklarını devletin bu reaksiyonu ile hissettiler. O tepkiler, hakemin ne kadar saygın bir figür olduğunu gösterdi. Bırakma kararı, kamuoyunun büyük reaksiyonu üzerinizde olumlu etki bırakmaya başlar.

· Arslan: Bırakma kararını gözden geçirir...

· Aydınus: Evet çünkü, o yumruk yüzünden bırakmak, yenilgiyi kabul etmek gibidir. Yumruk kazanmış olur. Zamanla daha sakin düşünmeye başlarsınız. Ama travmanın izlerini asla tamamen silemezsiniz.

8 MART’IN BÖLDÜĞÜ HAKEMLER BiRLEŞTi

· Arslan: Hakem arkadaşlarının desteği...

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· Aydınus: Bu çok önemli. Farklı şehirlerde yaşayan, olay olduğu an, hastanede, iş yerinde, evinde olan hakemler ertesi gün tüm işlerini bırakıp arkadaşlarının yanında yer aldı. Hakemler inanılmaz bir dayanışma gösterdi. Türkiye’de belki de ilk kez hakemler kendilerini değerli hissetti. Bu çok önemli.

Çünkü 8 Mart kararlarının aktörlerinin böldüğü hakem camiası Halil Umut Meler olayı ile birleşme şansı elde etti.

Hakemi sevin sevmeyin, eleştirinin başka, şiddetin başka şey olduğunun farkına vardı kamuoyu. Hakemler iyi değil, kötü diyenler bile şiddete karşı çıktı.

HEM HAPiS HEM DE SPORDAN MEN

· Faruk Koca’nın, Futbol Disiplin Talimatı’na göre minimum 150 maksimum 400 gün hak mahrumiyeti cezası alması bekleniyor. 6222’ye göre ceza alabileceği alt sınır 40 ay, üst sınır ise 6.5 yıl. Ayrıca kasten yaralama suçundan yargılanacak. Burada da alt sınır 1 yıl, üst sınır 3 yıl. Hakemin kamu görevlisi olması, suçun spor alanında işlenmesi ve elmacık kemiği kırıldığı için ayrı ayrı 3 kez %50 artış olacak. 7504 sayılı yeni spor yasasına göre disiplin kurulu 1 yıl ceza verirse bundan sonra ne bir spor kulübü üyeliği ne de başkanlık yapamayacak.

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