Halil Umut Meler sakatlandı, ikinci yarıya çıkamadı!

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelenin 37. dakikasında bir sakatlık yaşayan ve tedavi için kenara gelerek sağlık ekipleriyle görüşen deneyimli hakem, tedavisinin ardından karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

SOYUNMA ODASINDAN DÖNMEDİ, MAÇI MEHMET TÜRKMEN TAMAMLADI

Halil Umut Meler, ikinci yarı için sahaya çıkmadı.

Meler'in bu hareketi kısa süreli şaşkınlık yaratırken, deneyimli hakemin ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamadığı belirtildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

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İRLANDA CUMHURİYETİ B LİGİ'NE YÜKSELDİ

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda Cumhuriyeti, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 2-1 kazandı.

İlk maçı da deplasmanda 2-1 kazanan İrlanda Cumhuriyeti bu sonucun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi.