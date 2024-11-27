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Halil Umut Meler, Jorge Jesus'un maçını yönetecek

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#Suudi Arabistan#Jorge Jesus#Halil Umut Meler
Halil Umut Meler, Jorge Jesusun maçını yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:11

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab'ın, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i konuk edeceği maçta düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Meler, hafta sonu oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak müsabaka, 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Öte yandan VAR'da Almanya Futbol Federasyonundan Bastien Dankert, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alacak.

JESUS'UN TAKIMI

Al-Hilal'in teknik direktörlük görevini ise bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus yapıyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal, lider Al Ittihad'ın (30) ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.

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#Suudi Arabistan#Jorge Jesus#Halil Umut Meler

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