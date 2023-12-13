Halil Umut Meler, hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilk kez konuştu! Hakemliği bırakacak mı?

Haberin Devamı

Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Skandal olay sonrasında hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmişti.

AİLESİ KARŞILADI





İzmir'de bulunan ailesinin yanına giden FIFA kokartlı hakemi babası Bülent Meler başta olmak üzere, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları, komşuları ve İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği yönetimi karşılayıp çiçek verdiler. Halil Umut Meler, evinin önünde bekleyen yakınlarıyla tek tek sarılıp hasret giderdi. Deneyimli hakem, sağlık durumu ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?





"Sağlığımla ilgili bir sorun yok." diyen Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Beni UEFA’dan aradılar. Daha sonra bu konuları açıklayacağım. Şu anlık herhangi bir durum yok, Her şey mümkün. Sadece evime geçip dinlenmek istiyorum." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?





Ankaragücü - Rizespor maçının ardından koşarak sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Müsabakanın hakemi Meler, aldığı darbe sonrasında yere yığılmıştı. Birçok kişi tarafından etrafı sarılan tecrübeli hakem, defalarca tekmelenmişti. Kendisini korumaya çalışan Meler'i önce yardımcıları, sonra ise güvenlik güçleri kurtarmıştı. Ayağa kalkan Halil Umut Meler'in sol gözünün altındaki morarma ve şişlik dikkat çekerken, müsabakada görev yapan hakemler polis kalkanı eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.

Haberin Devamı

Çirkin saldırıyı gerçekleştiren Faruk Koca, önce gözaltına alınmış ardından ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edildi ve ailesinin yanına gitti.