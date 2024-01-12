Halil Umut Meler geri döndü! İşte Süper Lig'in 20. haftasında yöneteceği maç...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam edecek. TFF, oynanacak olan müsabakaları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 15. haftada oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bir süredir görev almıyordu.
HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ
Tecrübeli hakem, 20. haftada oynanacak olan İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönecek.
İşte Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri:
Beşiktaş - Karagümrük
Hakem: Mete Güzenge
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray - Kayserispor
Hakem: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Trabzonspor
Hakem: Bahattin Şimşek
Hatayspor - Pendikspor
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü - Kasımpaşa
Hakem: Ömer Faruk Turtay
Başakşehir - Alanyaspor
Hakem: Arda Kardeşler
Rizespor - Adana Demirspor
Hakem: Volkan Bayarslan
İstanbulspor - Konyaspor
Hakem: Halil Umut Meler
Samsunspor - Sivasspor
Hakem: Burak Şeker
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında Türk futbolunda büyük bir skandal yaşanmıştı. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, saha içine girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.
Koca'nın saldırısıyla yere yığılan Meler'e bazı kişilerin de tekmelerle saldırdığı görülmüştü. Olay sonrasında 3 gün boyunca hastanede tedavi gören FIFA kokartlı hakem, taburcu edilmesinin ardından ailesinin yanına geçmişti.
TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Faruk Koca ise önce tutuklanmış, daha sonrasında ise avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
MELER: 'AFFETMEDİM, AFFETMEYECEĞİM'
Uğradığı saldırı sonrası ilk kez Hürriyet'e konuşan hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'yı affetmeyeceğini açıklamıştı. Meler, "Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." demişti.