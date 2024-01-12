Halil Umut Meler geri döndü! İşte Süper Lig'in 20. haftasında yöneteceği maç...

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam edecek. TFF, oynanacak olan müsabakaları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 15. haftada oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bir süredir görev almıyordu.

HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ

Tecrübeli hakem, 20. haftada oynanacak olan İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönecek.

İşte Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Karagümrük

Hakem: Mete Güzenge

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray - Kayserispor

Hakem: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Trabzonspor

Hakem: Bahattin Şimşek

Hatayspor - Pendikspor

Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü - Kasımpaşa

Hakem: Ömer Faruk Turtay

Başakşehir - Alanyaspor

Hakem: Arda Kardeşler

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Rizespor - Adana Demirspor

Hakem: Volkan Bayarslan

İstanbulspor - Konyaspor

Hakem: Halil Umut Meler

Samsunspor - Sivasspor

Hakem: Burak Şeker

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında Türk futbolunda büyük bir skandal yaşanmıştı. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, saha içine girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Koca'nın saldırısıyla yere yığılan Meler'e bazı kişilerin de tekmelerle saldırdığı görülmüştü. Olay sonrasında 3 gün boyunca hastanede tedavi gören FIFA kokartlı hakem, taburcu edilmesinin ardından ailesinin yanına geçmişti.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Faruk Koca ise önce tutuklanmış, daha sonrasında ise avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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MELER: 'AFFETMEDİM, AFFETMEYECEĞİM'

Uğradığı saldırı sonrası ilk kez Hürriyet'e konuşan hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'yı affetmeyeceğini açıklamıştı. Meler, "Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." demişti.