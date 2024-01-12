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Halil Umut Meler geri döndü! İşte Süper Lig'in 20. haftasında yöneteceği maç...

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#Süper Lig#Halil Umut Meler#TFF
Halil Umut Meler geri döndü İşte Süper Ligin 20. haftasında yöneteceği maç...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 12:32

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek olan hakemler açıklandı. 15. haftada yönettiği Ankaragücü - Rizespor maçında saldırıya uğrayan ve bir süre görev alamayan hakem Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönecek. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam edecek. TFF, oynanacak olan müsabakaları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 15. haftada oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bir süredir görev almıyordu.

HALİL UMUT MELER GERİ DÖNDÜ

Tecrübeli hakem, 20. haftada oynanacak olan İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönecek.

İşte Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Karagümrük
Hakem: Mete Güzenge

Gaziantep FK - Fenerbahçe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray - Kayserispor
Hakem: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Trabzonspor
Hakem: Bahattin Şimşek

Hatayspor - Pendikspor
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü - Kasımpaşa
Hakem: Ömer Faruk Turtay

Başakşehir - Alanyaspor
Hakem: Arda Kardeşler

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Rizespor - Adana Demirspor
Hakem: Volkan Bayarslan

İstanbulspor - Konyaspor
Hakem: Halil Umut Meler

Samsunspor - Sivasspor
Hakem: Burak Şeker

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında Türk futbolunda büyük bir skandal yaşanmıştı. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, saha içine girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

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Koca'nın saldırısıyla yere yığılan Meler'e bazı kişilerin de tekmelerle saldırdığı görülmüştü. Olay sonrasında 3 gün boyunca hastanede tedavi gören FIFA kokartlı hakem, taburcu edilmesinin ardından ailesinin yanına geçmişti.

Halil Umut Meler geri döndü İşte Süper Ligin 20. haftasında yöneteceği maç...

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Faruk Koca ise önce tutuklanmış, daha sonrasında ise avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Halil Umut Meler geri döndü İşte Süper Ligin 20. haftasında yöneteceği maç...

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MELER: 'AFFETMEDİM, AFFETMEYECEĞİM'

Uğradığı saldırı sonrası ilk kez Hürriyet'e konuşan hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'yı affetmeyeceğini açıklamıştı. Meler, "Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." demişti.

Halil Umut Meler geri döndü İşte Süper Ligin 20. haftasında yöneteceği maç...

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#Süper Lig#Halil Umut Meler #TFF

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