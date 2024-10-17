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Halil Umut Meler, geçen sezonki olay sonrası ilk kez Kayseri'de!

Güncelleme Tarihi:

#Halil Umut Meler#Kayserispor#Ali Çamlı
Halil Umut Meler, geçen sezonki olay sonrası ilk kez Kayseride
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 12:19

Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak Süper Lig maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemelere göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu maçta Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Gökhan Barcın üstlenecek. Müsabakanın 4.hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş atandı.

Halil Umut Meler, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi, son olarak geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor-Konyaspor maçını yönetmişti.

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NE OLMUŞTU?

Geçen sezonun 37. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor, 17. dakikada 10 kişi kalmıştı.

Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Duckens Nazon'a kırmızı kart gösterirken, kararın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalışmıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle gerginlik sona ererken karşılşma 9 dakika sonra başlamıştı.

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#Halil Umut Meler#Kayserispor#Ali Çamlı

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