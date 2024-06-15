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Halil Umut Meler, EURO 2024'te sahneye çıkıyor

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#EURO 2024#Hakem#Halil Umut Meler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 13:15

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'nda oynanacak olan "Belçika - Slovakya" maçında düdük çalacağı açıklandı.

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UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu’nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Müsabaka, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00’da Almanya’nın Frankfurt kentinde oynanacak.

Söz konusu mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak.

Dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alman hakem Bastian Dankert oturacak. AVAR’da ise Alper Ulusoy ile Alman hakem Marco Fritz görev yapacak.

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#EURO 2024#Hakem#Halil Umut Meler

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