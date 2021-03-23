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GeriFutbol Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirildi

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Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirildi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 25 Mart Perşembe günü oynanacak Rusya ile İzlanda maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek
Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Macaristan Futbol Federasyonundan Adam Farkas olacak.

 

Halil Umut Meler, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında görevlendirildi

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