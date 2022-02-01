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Halil İbrahim Önal: “Transferlerimiz sürecek...”

#Giresunspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Halil İbrahim Önal: “Transferlerimiz sürecek...”

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçtan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

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Konyaspor maçının hazırlıklarına Antalya’da devam ettiklerini ifade eden Önal, yaptığı açıklamada, “Lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirdik. Aranın ardından ilk maçımızı lig ikincisi Konyaspor ile cuma akşamı deplasmanda oynayacağız. Bu maça iyi hazırlandık. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın Antalya kampında sergiledikleri performanstan memnunuz. Konyaspor maçında iyi bir sonuç alıp, evimize mutlu dönmek amacındayız” dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Önal, “Teknik direktörümüz Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Ara transferde ilk olarak Jean Pyerre ile resmi sözleşme imzaladık. Santrfor mevkiine ve orta sahaya da takviye yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Kısa bir süre içerisinde bu transferleri de bitirip takımımızda eksikliği hissedilen bölgelere gerekli takviyeleri yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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#Giresunspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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