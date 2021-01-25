Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu hakkında bilgiler
Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı. Bu gelişmenin ardından Halil İbrahim Dervişoğlu hakkında araştırmalar, başta Galatasaray taraftarı olmak üzere pek çok futbolsever tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir?
Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor. İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu hakkında bilgiler...
Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV & AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi.
Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına döndü.
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