Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Leeds'i ağırlayacak! iddaa'da oynanması gereken...

Bu bir ilandır

BRENTFORD - LEEDS UNITED

Ligde 53 puanla 5. sırada yer alan Brentford’un hedefi ilk 2 içinde yer alarak play-off oynamadan Premier Lig’e yükselmek…

Son dönemde özellikle iç sahada başarılı sonuçlar alan kırmızı siyahlılar, geçtiğimiz cumartesi günü Middlesbrough karşısında 2 kez öne geçip yakalansa da, son dakikalarda Watkins’in golüyle 3-2 kazanmayı bildi.

Genç milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, kupa maçlarında daha çok şans bulsa da lig maçlarında da kadrodaki yerini - daha çok - almaya bu kritik karşılaşmayla başlayabilir.

Ev sahibinde Nikolaos Karelis, Sergi Canos, Kamohelo Mokotjo ve Pontus Jansson sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak oyuncular.

Lider West Bromwich’in 4 puan gerisinde kalan Leeds ise bu aralar büyük bir düşüş yaşıyor.

Son 5 maçta sadece 3 puan alabildiler. Ligin ilk yarısındaki maçta tek golle Brentford karşısında galip gelmeyi başarmışlardı. Hafta sonu Nottingham Forest deplasmanında oyunun hakimi olmalarına rağmen sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldılar.

Adam Forshaw ve bir dönem Konyaspor'da da forma giymiş sol bek Barry Douglas sakatlık sorunu süren isimler.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 13 maçın 12’sinde 2.5 gol barajı aşılmadı.

- Brentford evinde oynadığı son 8 maçın 7’sini kazandı.

- Brentford rakibine karşı iç sahada oynadığı son 3 maçı da kazandı.

- Brentford ayrıca, son 7 iç saha maçının 6’sının ilk yarısını önde kapadı.

- Leeds’in son 8 lig maçının 6’sı "2.5 ALT" bitti.

- Leeds ligde oynadığı son 5 maçta ise 4 yenilgi aldı.

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%16'lık kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CİHAT AKBEL'İN TERCİHİ...

Leeds United korkunç bir tünele girdi! Son 5 haftada sadece 3 puan topladılar. Bu süreçte 4 maç kaybettiler ki ilk 26 haftada sadece 4 kez yenilmişlerdi. Geçen hafta Nottingham’a karşı da topu belirgin bir şekilde ayaklarında tuttular. Ama rakip kaleye sadece 1 isabetli şut atabildiler.

Ben Bielsa’nın bu krizden çıkacağını düşünüyorum. Brentford çok formda ve tehlikeli bir takım… Buna rağmen Leeds kaybetmez diyorum. "0,2 Çifte Şans - 1,35" değerlendirilmeli.

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