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GeriFutbol Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Leeds'i ağırlayacak! iddaa'da oynanması gereken...
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Leeds'i ağırlayacak! iddaa'da oynanması gereken...

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Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Leeds'i ağırlayacak! iddaa'da oynanması gereken...

İngiltere Championship’te hafta içi mesaisi hayli zorlu bir maçla devam ediyor! Bültende Tek Maç olarak yer alan "Brentford – Leeds" mücadelesine Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanına da sahipsiniz. Unutmayın, tüm kaybeden bahislerinize %3’e kadar iade sadece Türkiye’nin yasal bahis sitesi Misli.com’da!

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BRENTFORD - LEEDS UNITED

Ligde 53 puanla 5. sırada yer alan Brentford’un hedefi ilk 2 içinde yer alarak play-off oynamadan Premier Lig’e yükselmek…

Son dönemde özellikle iç sahada başarılı sonuçlar alan kırmızı siyahlılar, geçtiğimiz cumartesi günü Middlesbrough karşısında 2 kez öne geçip yakalansa da, son dakikalarda Watkins’in golüyle 3-2 kazanmayı bildi.

Genç milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, kupa maçlarında daha çok şans bulsa da lig maçlarında da kadrodaki yerini - daha çok - almaya bu kritik karşılaşmayla başlayabilir.

Ev sahibinde Nikolaos Karelis, Sergi Canos, Kamohelo Mokotjo ve Pontus Jansson sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak oyuncular.

Lider West Bromwich’in 4 puan gerisinde kalan Leeds ise bu aralar büyük bir düşüş yaşıyor.

Son 5 maçta sadece 3 puan alabildiler. Ligin ilk yarısındaki maçta tek golle Brentford karşısında galip gelmeyi başarmışlardı. Hafta sonu Nottingham Forest deplasmanında oyunun hakimi olmalarına rağmen sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldılar.

Adam Forshaw ve bir dönem Konyaspor'da da forma giymiş sol bek Barry Douglas sakatlık sorunu süren isimler.

Halil Dervişoğlunun takımı Brentford, Leedsi ağırlayacak iddaada oynanması gereken...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 13 maçın 12’sinde 2.5 gol barajı aşılmadı.

- Brentford evinde oynadığı son 8 maçın 7’sini kazandı.

- Brentford rakibine karşı iç sahada oynadığı son 3 maçı da kazandı.

- Brentford ayrıca, son 7 iç saha maçının 6’sının ilk yarısını önde kapadı.

- Leeds’in son 8 lig maçının 6’sı "2.5 ALT" bitti.

- Leeds ligde oynadığı son 5 maçta ise 4 yenilgi aldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Brentford galibiyeti!

Üyelerin %18'den fazlası ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

%16'lık kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CİHAT AKBEL'İN TERCİHİ...

Leeds United korkunç bir tünele girdi! Son 5 haftada sadece 3 puan topladılar. Bu süreçte 4 maç kaybettiler ki ilk 26 haftada sadece 4 kez yenilmişlerdi. Geçen hafta Nottingham’a karşı da topu belirgin bir şekilde ayaklarında tuttular. Ama rakip kaleye sadece 1 isabetli şut atabildiler.

Ben Bielsa’nın bu krizden çıkacağını düşünüyorum. Brentford çok formda ve tehlikeli bir takım… Buna rağmen Leeds kaybetmez diyorum. "0,2 Çifte Şans - 1,35" değerlendirilmeli.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Halil Dervişoğlunun takımı Brentford, Leedsi ağırlayacak iddaada oynanması gereken...

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