Halil Dervişoğlu ve Mert Müldür Cebelitarık galibiyetini değerlendirdi: "Avantaj bizim elimizde"

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Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yükselen A Milli Futbol Takımı'nda Halil Dervişoğlu ve Mert Müldür maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karadağ'a karşı Cebelitarık maçından daha önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Halil Dervişoğlu, "Takım olarak mutluyuz. Konsantremizi sürdürüyoruz, ikinciyiz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var. İnşallah salı günü de kazanıp, ikinci ya da ilk sıradan gideriz. Bence ilk gol en güzeliydi. Avantaj bizim elimizde, 3 gün sonraki maçı da kazanırız inşallah" dedi.

MERT MÜLDÜR: BERKAN 'NORVEÇ MAÇI 1-0' DEYİP BİZİ KORKUTTU

Milli takım kariyerindeki ilk golünü atan Mert Müldür ise "Farklı kazanmamız gereken bir maçtı, hocamız da bize anlattı. 'Öne gidin, hücuma gidin' dedi İlk golümü attım, çok mutluyum. Ardından sarı kart gördüm, üzücüydü. Norveç'in 0-0 kalmasına çok sevindik. Berkan oyuna girdiğinde 1-0 deyip korkuttu bizi biraz. 7-8 de olabilirdi" diye konuştu.