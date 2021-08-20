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GeriFutbol Halil Dervişoğlu transferinde son dakika! Taksitle bonservis ödemesi... Galatasaray Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Halil Dervişoğlu transferinde son dakika! Taksitle bonservis ödemesi... Galatasaray Haberleri

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Halil Dervişoğlu transferinde son dakika! Taksitle bonservis ödemesi... Galatasaray Haberleri

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmeler sürüyor. Galatasaray, tıpkı Cicaldau'nun transferinde olduğu gibi, 21 yaşındaki golcünün bonservis bedelini de taksitlerle ödemek için harekete geçti

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi,forvet konusunda da yoğun bir çaba sarfediyor. Bu anlamda listenin ilk sıralarında yer alan ve geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu gündemde yer alıyor. Son gelen haberlere göre Aslan, yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a yeni bir teklif yapacak. Fanatik'in haberine göre; Cim Bom'un, Ada temsilcisine 6 milyon Euro'luk bir bonservis önermesi bekleniyor. Galatasaray, bu transfer için yeni bir formül de üretti.

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6 milyonu 3 taksitte ödeyecekler

Tıpkı Alexander Cicaldau'nun transferinde olduğu gibi milli futbolcunun bonservisinin taksitlerle ödenmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, 6 milyon Euro'yu 3 takside bölmeyi planlıyor. Şimdi ise gözler İngiltere'ye çevrildi. Brentford'un, Galatasaray'ın yapacağı bu öneriye nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

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