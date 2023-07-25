Halil Dervişoğlu: Skor yakışmadı ama telafi ederiz

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G.Saray’ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı forma altındaki ilk resmi maçında golünü atarken, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Halil, “Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1 öne geçtikten sonra beraberliği vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu” ifadesini kullandı.

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İstanbul’daki rövanş için ise iddialı konuşan sarı kırmızılı oyuncu şöyle devam etti: “Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız.”