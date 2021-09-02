İstanbul DHA
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Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı
Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı.
İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan Halil Dervişoğlu, milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı.
Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.
Halil Dervişoğlu Galatasaray için İstanbul'da! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği milli golcü Halil Dervişoğlu, tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullanmasından sonra İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki oyuncu, "İnşallah 1 sezonu daha Galatasaray'da geçireceğim. Aile olarak çok mutluyuz. İnşallah herkes için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.
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