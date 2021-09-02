Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı

İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan Halil Dervişoğlu, milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı.

Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.

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