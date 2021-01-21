Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi
Halil Dervişoğlu gösterdiği performans ile transfer gündeminde yer alan isim olmaya devam ediyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyen Halil Dervişoğlu, çıktığı 11 karşılaşmada 8 kez topu ağlarla buluşturdu. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi hakkında bazı detaylar
Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV & AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi. Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına dönen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.
1,83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle