Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV & AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi. Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına dönen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

1,83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.