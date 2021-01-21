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HaberlerSpor HaberleriHalil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi
GeriSpor Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi
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Spor Arena
Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi

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Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi
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Halil Dervişoğlu gösterdiği performans ile transfer gündeminde yer alan isim olmaya devam ediyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyen Halil Dervişoğlu, çıktığı 11 karşılaşmada 8 kez topu ağlarla buluşturdu. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Halil Dervişoğlu'nun oynadığı takımlar ve mevkisi hakkında bazı detaylar

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV & AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi. Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına dönen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor. 

1,83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.

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